Il teaser di Love, Death & Robots mostra che la stagione 4 sarà pazzesca a maggio

È passato quasi un anno da quando Ben sperava che una quarta stagione di Love, Death & Robots sarebbe arrivata prima piuttosto che dopo, quando un artista VFX sembrava anticipare le notizie in arrivo. La cattiva notizia è che da allora non abbiamo quasi più sentito nulla. Il bello è che finalmente abbiamo un assaggio di ciò che ci aspetta e una data per la premiere.

Netflix ci ha dato un teaser trailer della stagione 4 di Love, Death & Robots che rivela che lo show tornerà il 15 maggio. Il teaser conferma anche che ci aspetta un'ampia varietà di cose strane la quarta volta. Un dildo antropomorfo in claymation, un concerto rock fatto di pupazzi, enormi bambini orribili, un'invasione aliena in miniatura e dinosauri sono solo alcune delle cose che vedremo diffondersi attraverso i dieci corti quando debutteranno su Netflix tra cinque settimane.