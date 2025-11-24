Il tecnico del Marsiglia difende Mason Greenwood nella sua prima partita in Inghilterra dopo accuse di stupro
"Conosco qualcuno di diverso da quello descritto, soprattutto in Inghilterra", ha detto Roberto De Zerbi.
Mason Greenwood, ex stella del Manchester United sospeso e praticamente esiliato dal calcio inglese dopo le accuse di aggressione sessuale, torna in Inghilterra martedì per una partita di Champions League tra l'Olympique Marsiglia, squadra di Greenwood dal 2024, e il Newcastle.
Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha difeso il giocatore nella conferenza stampa di lunedì: "Non mi immischio in questioni private. So solo che Mason è un bravo ragazzo," ha detto il manager italiano, ex al Brighton. "Ha pagato caro per quello che è successo, e ha trovato qui l'ambiente di cui aveva bisogno" (via France24).
De Zerbi dice che Greenwood è una persona diversa da ciò che viene descritto (dalla stampa), specialmente in Inghilterra, e ha elogiato con affetto il suo giocatore: "Non dirgli troppo, non scriverlo troppo, ma penso davvero che stia diventando un giocatore completo."
Mason Greenwood è il miglior marcatore in Francia in questa stagione
Mason Greenwood ha segnato 22 gol e fornito 6 assist la scorsa stagione, ma si sta superando, avendo già segnato 11 gol in questa stagione con il Marsiglia, diventando il capocannoniere della Ligue 1 e piazzandosi secondo, a due punti dal PSG. Tuttavia, hanno disperatamente bisogno di una vittoria in Champions League, dopo aver conquistato solo tre punti su 12.
Resta da vedere come reagiranno i tifosi inglesi quando vedranno Greenwood. Le accuse contro di lui sono state ritirate nel febbraio 2023 a causa di "nuovo materiale emerso", un anno dopo essere stato arrestato e rilasciato su cauzione, sospeso dal Manchester United e rimosso dalle partite FIFA. Ma l'opinione pubblica inglese non ha dimenticato la gravità delle accuse contro di lui, a differenza della Francia, dove non sembra essere un problema per la maggior parte dei tifosi, specialmente a Marsiglia.