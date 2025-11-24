Il tecnico del Marsiglia difende Mason Greenwood nella sua prima partita in Inghilterra dopo accuse di stupro

HQ

Mason Greenwood, ex stella del Manchester United sospeso e praticamente esiliato dal calcio inglese dopo le accuse di aggressione sessuale, torna in Inghilterra martedì per una partita di Champions League tra l'Olympique Marsiglia, squadra di Greenwood dal 2024, e il Newcastle.

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha difeso il giocatore nella conferenza stampa di lunedì: "Non mi immischio in questioni private. So solo che Mason è un bravo ragazzo," ha detto il manager italiano, ex al Brighton. "Ha pagato caro per quello che è successo, e ha trovato qui l'ambiente di cui aveva bisogno" (via France24).

De Zerbi dice che Greenwood è una persona diversa da ciò che viene descritto (dalla stampa), specialmente in Inghilterra, e ha elogiato con affetto il suo giocatore: "Non dirgli troppo, non scriverlo troppo, ma penso davvero che stia diventando un giocatore completo."

Mason Greenwood è il miglior marcatore in Francia in questa stagione

Mason Greenwood ha segnato 22 gol e fornito 6 assist la scorsa stagione, ma si sta superando, avendo già segnato 11 gol in questa stagione con il Marsiglia, diventando il capocannoniere della Ligue 1 e piazzandosi secondo, a due punti dal PSG. Tuttavia, hanno disperatamente bisogno di una vittoria in Champions League, dopo aver conquistato solo tre punti su 12.

Resta da vedere come reagiranno i tifosi inglesi quando vedranno Greenwood. Le accuse contro di lui sono state ritirate nel febbraio 2023 a causa di "nuovo materiale emerso", un anno dopo essere stato arrestato e rilasciato su cauzione, sospeso dal Manchester United e rimosso dalle partite FIFA. Ma l'opinione pubblica inglese non ha dimenticato la gravità delle accuse contro di lui, a differenza della Francia, dove non sembra essere un problema per la maggior parte dei tifosi, specialmente a Marsiglia.