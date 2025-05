Il tedesco Merz sollecita il rafforzamento della difesa dell'UE nel primo viaggio all'estero "Solo in questo modo possiamo colmare gradualmente le nostre lacune di capacità e sostenere collettivamente l'Ucraina".

HQ Le ultime notizie sulla Germania . Il neoeletto cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invitato tutte le nazioni dell'UE ad aumentare la spesa per la difesa, sostenendo che è necessario colmare le lacune di capacità e mantenere un sostegno unificato all'Ucraina. Parlando a fianco del presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, Merz ha sottolineato che il rafforzamento dei legami franco-tedeschi sarà la chiave per plasmare il futuro dell'Europa. La sua visita in Francia segna la prima tappa di un tour diplomatico volto a rafforzare le alleanze. Kiel, Germania, 26 giugno 2023, ritratto del presidente federale della CDU Friedrich Merz in occasione di un incontro con il primo ministro Günther della CDU // Shutterstock