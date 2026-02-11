Il tempo sta per scadere nell'ultimo assaggio al quinto capitolo di Poppy Playtime

HQ

La prossima settimana arriverà il capitolo finale di Poppy Playtime, poiché il Capitolo 5, noto come Broken Things, uscirà già dal 18 febbraio su PC tramite Steam e l'Epic Games Store inizialmente, con le edizioni console in arrivo in estate.

Questo sarà un momento importante per i fan della serie, poiché finalmente metterà i giocatori contro il terrificante Burattinaio, per una battaglia decisiva che o porrà fine all'incubo o ti vedrà finalmente soccombere all'oscurità.

Con il lancio quasi arrivato, ora lo sviluppatore MOB Entertainment ha un altro trailer da condividere per il prossimo capitolo, che offre in particolare un assaggio più profondo del gameplay che sarà offerto per intero. Ci viene detto che la storia ci porterà nel dominio di The Prototype per esplorare un nuovo livello della struttura Playtime, dove nuove minacce familiari fanno la comparsa. Naturalmente, per superare le sfide che ti si trovano sulla strada, il GrabPack torna, ora con strumenti e funzionalità aggiuntive, per aiutare a superare enigmi e minacce in arrivo.

Puoi vedere questo nuovo trailer qui sotto e restate sintonizzati per ulteriori dettagli su Poppy Playtime: Capitolo 5 - Broken Things, perché avremo molto in serbo per i lettori durante la settimana di lancio.