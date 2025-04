Il terrore straziante è nel menu di Finding Frankie del GR Live di oggi

HQ

Di recente, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto del nostro tempo con il gioco horror di Superlou Finding Frankie, in una recensione dedicata in cui notiamo che mentre l'idea ha del potenziale, l'uso piuttosto rudimentale dell'orrore e della paura frena il gioco. Mentre puoi leggere questi pensieri completi qui, daremo anche un'occhiata al gioco più tardi oggi come parte di uno streaming dedicato GR Live.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò per un'ora di Finding Frankie, il tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare a guardarmi spaventarmi stupidamente in questo spaventoso progetto che ruota anche attorno al completamento di impegnativi percorsi di parkour.