Il terzo DLC di Warhammer 40,000: Rogue Trader ci vede incontrare il più grande collezionista del grimdark e lontano futuro

Warhammer 40,000: Rogue Trader esiste principalmente in una zona dell'universo di Warhammer 40k, separata da eventi e personaggi importanti che potrebbero rendere difficile per il giocatore definire la propria storia. Tuttavia, per la terza espansione DLC di Owlcat, incontreremo uno dei personaggi più famosi dei Necron.

Trazyn l'Infinito, l'equivalente Warhammer del Collezionista Marvel, ha rivolto i suoi occhi verdi e vuoti al Rogue Trader, e potremo ostacolare o aiutare a realizzare qualunque piano abbia per la nostra dinastia.

Warhammer 40,000: Rogue Trader è ora disponibile nella wishlist su Steam. Al momento della stesura non c'è una data di uscita, ma supponiamo che, come le altre due espansioni del gioco, arriverà in estate. Oltre alla missione di Trazyn, avremo anche un nuovo compagno e una nuova meccanica con gli impianti, che possono cambiare il modo in cui modelliamo le nostre battaglie.