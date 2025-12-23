Il test cinese del razzo riutilizzabile fallisce nuovamente mentre cerca di raggiungere SpaceX

HQ

Il secondo tentativo cinese di testare un razzo riutilizzabile è fallito dopo che il booster della Long March 12A non è stato recuperato durante il suo primo volo di martedì, ha dichiarato lo sviluppatore statale China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC ).

Il razzo è stato lanciato dal nord-ovest della Cina e ha posizionato con successo il suo stadio superiore in orbita, ma il cruciale booster del primo stadio non è atterrato in sicurezza, il che ha significato che il test di riutilizzabilità è stato inefficace. Il CASC ha dichiarato di stare esaminando il volo per determinare cosa sia andato storto, aggiungendo che sono stati comunque raccolti dati ingegneristici preziosi.

La Cina corre per recuperare SpaceX

I razzi riutilizzabili sono considerati fondamentali per ridurre i costi di lancio e competere con SpaceX di Elon Musk, che ha padroneggiato il recupero dei booster e domina il mercato dei satelliti in orbita terrestre bassa attraverso la sua rete Starlink.

La Cina ha lanciato molti satelliti negli ultimi anni ma non è ancora riuscita a recuperare con successo un booster di razzo. Sia le aziende statali che le startup private si stanno ora affrettando a sviluppare sistemi di lancio riutilizzabili, mentre Pechino cerca di ridurre il divario con gli Stati Uniti nella tecnologia spaziale.