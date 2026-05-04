Il Tottenham Hotspur per ora evita la retrocessione, ma De Zerbi dice che non possono essere felici

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Il Tottenham Hotspur è uscito dalla zona retrocessione dopo una meritata vittoria contro un innocuo Aston Villa, vincendo 2-1 in trasferta, con gol di Conor Gallagher e Richarlison, ottenendo due vittorie consecutive per la prima volta da agosto, offrendo un barlume di speranza per la squadra inglese, che ha trascorso quasi quattro mesi senza vittorie in campionato e ha cambiato allenatore due volte (Thomas Frank è stato esonerato a febbraio, Igor Tudor fu licenziato a marzo).

Con Wolves e Burnley già retrocessi, il terzo e ultimo posto di retrocessione in campionato sarà conteso tra West Ham (attualmente 18° con 36 punti; perso 3-0 contro il Brentford sabato), Tottenham (17° con 37 punti) e Nottingham Forest (16° con 39 punti, anche se con una partita in meno contro il Chelsea lunedì pomeriggio).

L'allenatore del Tottenham, Roberto de Zerbi, che ha vinto sette dei suoi primi 12 punti giocati nelle prime quattro partite, ha avvertito che la lotta per la salvazione è tutt'altro che finita. "Dobbiamo non dimenticare la situazione prima di Wolverhampton. La stagione non è ancora finita e non possiamo essere felici solo per queste due vittorie. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa mentalità. E ora non voglio più sentire la voce positiva. Dobbiamo restare concentrati per la prossima partita. Dobbiamo sentire la stessa pressione".

Roberto de Zerbi vuole evitare quella che sarebbe la prima retrocessione del Tottenham dal 1977. Ci sono nove punti in palio, e la corsa sarà serrata tra Tottenham e West Ham:

Prossime partite del Tottenham Hotspur in Premier League



Tottenham vs. Leeds: 11 maggio, 20:00 BST



Chelsea vs. Tottenham: 19 maggio, 20:15 BST



Tottenham vs. Everton: 24 maggio, 16:00 BST



Prossime partite del West Ham United in Premier League



West Ham vs. Arsenal: 10 maggio, 16:30 BST



Newcastle vs. West Ham: 17 maggio, 17:30 BST



West Ham vs. Leeds: 24 maggio, 16:00 BST

