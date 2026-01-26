Il traghetto delle Filippine si capovolge con più di 350 persone a bordo, lasciando almeno 15 morti

HQ

Almeno 15 persone sono state confermate morte dopo che un traghetto inter-isola che trasportava più di 350 passeggeri e membri dell'equipaggio è affondato lunedì mattina mattina nelle Filippine meridionali, secondo funzionari della guardia costiera. Decine di altri sono ancora dispersi mentre le squadre di soccorso continuano le operazioni di ricerca nelle acque al largo della provincia di Basilan.

L'M/V Trisha Kerstin 3 viaggiava dalla città portuale di Zamboanga all'isola di Jolo nella provincia di Sulu quando, secondo quanto riportato, ha avuto problemi tecnici e si è precipitato poco dopo mezzanotte. Le autorità hanno detto che la nave è affondata in condizioni di tempo calmo a circa un miglio nautico dal villaggio di Baluk baluk, dove molti sopravvissuti sono stati inizialmente portati a terra.

La Guardia Costiera filippina ha dichiarato che almeno 316 persone sono state finora salvate, con navi della marina e della guardia costiera, aerei e pescherecci locali schierati in un'operazione su larga scala. Un ufficiale di sicurezza a bordo del traghetto è riuscito ad avvisare le autorità prima che la nave affondasse, aiutando a attivare una risposta immediata.

Le autorità locali di Basilan hanno confermato che passeggeri feriti e diversi corpi sono stati portati nella capitale provinciale, Isabela, dove i servizi di emergenza erano in attesa. La guardia costiera ha dichiarato che lunedì mattina 28 persone erano ancora disperse, con le operazioni di ricerca in corso.

È stata avviata un'indagine per determinare la causa dell'affondamento. Le autorità hanno dichiarato che il traghetto aveva superato l'ispezione prima della partenza e non mostrava segni di sovraccarico. Gli incidenti marittimi rimangono un problema persistente nelle Filippine, dove la scarsa manutenzione delle navi e l'applicazione disomogenea delle normative di sicurezza continuano a mettere a rischio vite umane.