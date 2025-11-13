Il trailer della stagione 2 di Fallout mostra i personaggi, le armi e altro ancora preferiti dai fan

HQ

Sono passati quasi tre mesi da quando abbiamo avuto un assaggio di ciò che ci aspetta quando la seconda stagione di Fallout arriverà su Prime Video il 17 dicembre, quindi è tempo di dare un'occhiata ancora migliore.

Amazon ha rilasciato il primo vero trailer della stagione 2 di Fallout, e quasi ogni secondo ha qualcosa di interessante per diversi tipi di spettatori. Stiamo parlando del ritorno dei personaggi amati sia della prima stagione che di Fallout: New Vegas, le aggiunte di Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin, uno sguardo molto migliore a un Deathclaw, un pugno potente, suggerimenti su ciò che The Ghoul di Walton Goggins sta cercando e un sacco di dramma, umorismo e violenza per cui lo show e i giochi sono noti.

Lo show è già stato rinnovato per una terza stagione, quindi potremmo non ottenere tutto ciò che vogliamo questo dicembre, ma non mi lamento quando sembra che ci troviamo di fronte a un'altra stagione davvero fantastica in entrambi i casi.

Cosa speri e cosa ti aspetti dalla stagione 2 di Fallout?