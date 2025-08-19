Il teaser trailer della stagione 2 di Fallout rivela la data della premiere e Deathclaw

HQ

Sapevamo già che la seconda stagione di Fallout arriverà su Prime Video a dicembre, ma ora è il momento della data esatta.

Amazon, dopo averci fornito diverse immagini ieri, ha rilasciato il primo teaser trailer per la stagione 2 di Fallout. Si conclude annunciando che lo spettacolo sarà presentato in anteprima il 17 dicembre. Prima di ciò, ci viene mostrata una New Vegas prebellica e apocalittica, un mucchio di riferimenti a Fallout: New Vegas, come la relazione tra The Ghoul e Lucy continua a svilupparsi e infine scorci di un Deathclaw.