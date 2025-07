Il trailer della stagione 2 di Twisted Metal aumenta la distruzione

HQ

Mentre un numero sufficiente di persone ha apprezzato l'adattamento Peacock's Twisted Metal per ottenere una stagione 2, molti fan dei videogiochi che hanno guardato la prima stagione erano un po' confusi dal fatto che lo spettacolo non includesse effettivamente il torneo Twisted Metal.

Il trailer della stagione 2 fa in modo che gli spettatori sappiano che questa volta ci aspetta un derby di distruzione. Dopo aver impostato i nostri personaggi di John, Quiet, Sweet Tooth e altri, ora siamo pronti a vederli saltare sui loro veicoli e distruggersi a vicenda.

Abbiamo anche un'introduzione a Calypso, interpretato da Anthony Carrigan, che ha organizzato il torneo Twisted Metal, e offre un unico augurio per il vincitore del torneo. Per quanto riguarda il resto della trama, la sinossi della descrizione del trailer recita come segue:

A seguito delle rivelazioni nel finale della prima stagione, John e Quiet si ritrovano a partecipare al mortale torneo Twisted Metal, un sinistro derby di demolizione ospitato da un uomo misterioso noto come Calypso. Mentre cercano di sopravvivere a un assalto di nuovi pericolosi nemici e volti familiari, tra cui il clown omicida Sweet Tooth, le cose si complicano per John quando si riunisce con la sorella perduta da tempo, la vigilante Dollface.

Twisted Metal torna il 31 luglio.