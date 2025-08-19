Il trailer di Ninja Gaiden 4 esce alla Gamescom

HQ

La Gamescom ha regalato ai fan un nuovo trailer dell'attesissimo Ninja Gaiden 4 di Team Ninja e Platinum Games, il cui lancio è previsto tra poco meno di due mesi. Il gioco mette ancora una volta i giocatori al controllo di uno dei protagonisti più iconici del genere d'azione: Ryu Hayabusa.

Questo segna il primo vero sequel in oltre un decennio e la collaborazione tra Team Ninja e Platinum Games ha naturalmente aumentato l'hype a undici. Il nuovo trailer ha offerto un assaggio dei combattimenti tecnicamente impegnativi di Gaiden, ora fusi con l'inconfondibile talento di Platinum per l'azione esplosiva ed elegante.

Oltre al ritorno di Ryu, un nuovo personaggio, Yukmo, si unisce all'avventura in una Tokyo futuristica assediata da soldati cibernetici e mostruosi abomini. Oltre alle armi e alle mosse classiche, i giocatori possono anche aspettarsi nuove abilità per aggiungere ancora più brutalità all'azione.

Quindi, se hai voglia di un gameplay implacabile e incisivo, segna il 21 ottobre sul tuo calendario: è allora che verrà lanciato Ninja Gaiden 4 per PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.

Guarda il nuovo trailer qui sotto: sei entusiasta di Ninja Gaiden 4 ?