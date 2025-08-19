Il trailer trapelato di Black Ops 7 rivela combattimenti contro i boss, mech e data di uscita
Un trailer pubblicato per errore ha rivelato dettagli chiave su Call of Duty: Black Ops 7, tra cui sorprese di gameplay, prezzi e una data di uscita del 14 novembre.
Un trailer ora rimosso, erroneamente pubblicato prima del previsto per la premiere della Gamescom, ha rivelato cosa c'è in serbo per Call of Duty: Black Ops 7 – inclusa una data di lancio confermata per il 14 novembre.
Il video mostra diversi elementi spettacolari, tra cui un enorme combattimento con un boss, battaglie tra mech e quello che sembra essere il ritorno dei jetpack, ma con una svolta. Secondo CharlieIntel, la meccanica del jetpack non funzionerà come prima e le prime impressioni dei creatori suggeriscono che i fan non dovrebbero aspettarsi un ritorno su larga scala al classico gameplay del jetpack.
Oltre alle rivelazioni del gameplay, il trailer ha anche confermato i dettagli sui prezzi. La Standard Edition avrà un prezzo di $ 69,99 (€ 79,99), mentre la Vault Edition - essenzialmente una Deluxe Edition con contenuti bonus - costerà $ 99,99 (€ 109,99). Con molte cose già trapelate, la domanda ora è cosa Activision mostrerà effettivamente sul palco e se possono ancora sorprendere i fan.
Sei emozionato?