Il trailer trapelato di Black Ops 7 rivela combattimenti contro i boss, mech e data di uscita

Un trailer ora rimosso, erroneamente pubblicato prima del previsto per la premiere della Gamescom, ha rivelato cosa c'è in serbo per Call of Duty: Black Ops 7 – inclusa una data di lancio confermata per il 14 novembre.

Il video mostra diversi elementi spettacolari, tra cui un enorme combattimento con un boss, battaglie tra mech e quello che sembra essere il ritorno dei jetpack, ma con una svolta. Secondo CharlieIntel, la meccanica del jetpack non funzionerà come prima e le prime impressioni dei creatori suggeriscono che i fan non dovrebbero aspettarsi un ritorno su larga scala al classico gameplay del jetpack.

Oltre alle rivelazioni del gameplay, il trailer ha anche confermato i dettagli sui prezzi. La Standard Edition avrà un prezzo di $ 69,99 (€ 79,99), mentre la Vault Edition - essenzialmente una Deluxe Edition con contenuti bonus - costerà $ 99,99 (€ 109,99). Con molte cose già trapelate, la domanda ora è cosa Activision mostrerà effettivamente sul palco e se possono ancora sorprendere i fan.

