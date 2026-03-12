Gamereactor

Il treno Pechino-Pyongyang riprende dopo una pausa di sei anni

Cina e Corea del Nord ripristinano il loro collegamento transfrontaliero tra passeggeri.

Il primo treno passeggeri in sei anni che collega Pechino e Pyongyang è partito giovedì, ripristinando un collegamento ferroviario storico che era stato sospeso dall'inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020.

Il treno K27 partì dalla stazione ferroviaria di Pechino per un viaggio di circa 24 ore e 41 minuti, viaggiando verso nord-est intorno al Mare di Bohai prima di fermarsi nella città di confine cinese di Dandong. Da lì attraversa la Corea del Nord ed è previsto che arrivi a Pyongyang venerdì sera. Le autorità ferroviarie cinesi hanno dichiarato che la tratta circolerà quattro volte a settimana in entrambe le direzioni, operando il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Il treno Pechino-Pyongyang riprende dopo una pausa di sei anni
K27 // Shutterstock

I funzionari cinesi hanno descritto il servizio come un passo verso il rafforzamento dei legami tra i paesi vicini e l'incoraggiamento degli scambi tra i popoli. Per ora, i biglietti sono principalmente riservati ai viaggiatori con visti d'affari, e i posti alla prima partenza sono andati in vendita rapidamente, secondo le agenzie di viaggio di Pechino.

Anche la linea ferroviaria più breve tra Dandong e Pyongyang riprenderà i servizi giornalieri, riconnettendo ulteriormente i due paesi dopo anni di isolamento pandemico. Anche i viaggi aerei tra le capitali sono ripresi lentamente, con la compagnia aerea statale nordcoreana che opera voli limitati, anche se il turismo verso il paese rimane fortemente limitato.

