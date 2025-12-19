Il tribunale dell'UE mette in dubbio la "legge dei ghetti" danese
La sentenza afferma che la politica potrebbe colpire ingiustamente i residenti in base all'origine etnica.
La Corte di Giustizia Europea (CGUE) ha stabilito che la controversa cosiddetta "legge dei ghetti" danese potrebbe violare le regole UE sull'uguaglianza razziale, suscitando speranze tra residenti e attivisti che la legislazione possa essere annullata.
La legge, introdotta nel 2018, consente alle autorità di demolire o vendere alloggi sociali in aree etichettate come "società parallele", dove almeno la metà dei residenti è classificata come di origine "non occidentale" e dove indicatori socioeconomici come disoccupazione o criminalità sono elevati.
Sentenza della CGUE: Il caso sarà esaminato attentamente
Nella sua sentenza, la CGUE ha affermato che la legge potrebbe portare a un trattamento diseguale e a un rischio maggiore di sfratto per i residenti rispetto a chi vive in aree simili con livelli di immigrazione più bassi. Sebbene la corte non abbia dichiarato la legge del tutto illegale, ha affermato che ora i tribunali danesi devono valutare se essa comporti discriminazioni basate sull'origine etnica.
I residenti dei quartieri colpiti, incluso il quartiere Mjølnerparken di Copenaghen, hanno accolto con favore la decisione e hanno dichiarato di essere fiduciosi di vincere la causa nei tribunali danesi. Oltre 1.000 persone sono state costrette a trasferirsi a causa di questa politica, con gli affitti in forte aumento. Il ministero per gli affari sociali della Danimarca ha dichiarato che il caso tornerà ora alla corte suprema orientale e che esaminerà attentamente la sentenza della CGUE.