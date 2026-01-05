Il tribunale di Parigi condanna 10 persone per molestie online a Brigitte Macron, sostenendo che sia nata uomo
I giudici si pronunciano contro gli imputati che diffondono false affermazioni sul genere della first lady francese.
Un tribunale parigino lunedì ha dichiarato colpevoli 10 persone di molestie alla first lady francese, Brigitte Macron, pubblicando o condividendo false e malevole accuse sul suo genere sui social media. La sentenza rappresenta un significativo rimprovero legale a una teoria del complotto che circola online da anni, secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo.
Gli imputati (otto uomini e due donne tra i 41 e i 60 anni) includono un insegnante di sport scolastico, un proprietario di una galleria d'arte e un addetto stampa. Le pene andavano da corsi obbligatori per comprendere le molestie online a una pena detentiva sospesa di otto mesi. Diversi sono stati anche esclusi dall'accesso alle piattaforme social dove i contenuti abusivi erano stati pubblicati o amplificati.
I giudici hanno stabilito che il gruppo aveva consapevolmente diffuso accuse diffamatorie sul genere e la sessualità di Brigitte Macron, con alcuni post che attaccavano anche il suo matrimonio con il presidente Emmanuel Macron facendo paragoni offensivi legati alla differenza d'età. La corte concluse che i commenti andavano oltre l'opinione o la satira e costituivano una molestia sostenuta e dannosa.
Il caso fa parte di un più ampio sforzo legale dei Macron per contrastare la teoria del complotto, che si è diffusa a livello internazionale. Parallelamente ai procedimenti francesi, la coppia ha intentato una causa per diffamazione negli Stati Uniti contro la podcaster conservatrice Candace Owens per aver ripetuto la denuncia. I documenti giudiziari sottolineano che l'accusa è del tutto falsa e che Jean-Michel Trogneux (spesso citato nella voce) è in realtà il fratello maggiore di Brigitte Macron.