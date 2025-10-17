Il tribunale polacco decide sull'estradizione di un sospetto in Germania nel controverso caso Nord Stream
Varsavia si trova di fronte a una decisione delicata mentre riemergono le tensioni con Berlino per gli attacchi al gasdotto.
Oggi un tribunale polacco è chiamato a decidere se estradare il sommozzatore ucraino ricercato dalla Germania per il suo presunto ruolo nelle esplosioni del Nord Stream.
Il caso ha suscitato attriti politici, con il primo ministro Donald Tusk che ha suggerito che la consegna del sospetto non servirebbe gli interessi della Polonia.
I controversi gasdotti, a lungo criticati a Varsavia per l'aggravarsi della dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia, rimangono un simbolo delle divisioni passate tra le due nazioni.
Mentre i pubblici ministeri tedeschi accusano l'uomo di sabotaggio, il suo avvocato insiste sulla sua innocenza, inquadrando il caso come politicamente carico in mezzo alle continue tensioni regionali.
