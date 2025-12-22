Il tribunale portoghese ordina all'estrema destra Chega di rimuovere i manifesti anti-rom

HQ

Un tribunale di Lisbona ha ordinato al partito di estrema destra portoghese Chega di rimuovere i manifesti di strada rivolti alla comunità rom, stabilendo che i messaggi sono discriminatori e potrebbero incitare all'odio.

La giudice Ana Barão ha dato al leader del partito André Ventura 24 ore per rimuovere i manifesti o rischiare una multa di €2.500 per ogni manifesto al giorno, affermando che la formulazione "attacca una minoranza etnica" e rafforza stigma e pregiudizi contro i rom.

Chega, che è rapidamente diventato la seconda forza parlamentare più grande del Portogallo, ha detto che Ventura avrebbe risposto più tardi. Ha descritto il caso come un attacco alla libertà di espressione, ma in precedenza aveva dichiarato che avrebbe rispettato la decisione della corte.

I gruppi rom dietro la contestazione legale accolgono la sentenza come un passo verso una maggiore giustizia, mentre Ventura continua la sua campagna presidenziale in vista delle elezioni di gennaio. Questa è una notizia in evoluzione, e aggiorneremo domani con ulteriori informazioni.