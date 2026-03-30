Il trofeo PS Vita più famoso al mondo è stato finalmente sbloccato

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Naturalmente, è sempre incredibilmente soddisfacente sbloccare tutti gli Achievement di un gioco o guadagnare quel tanto ambito Trofeo di Platino. Ma... Purtroppo, alcune sfide non sono solo difficili, ma praticamente impossibili. Questo di solito accade perché il supporto online è stato interrotto o nessuno gioca più al gioco, ma non è in questa categoria che troviamo la versione PS Vita di Ninja Gaiden Sigma 2.

Ottenere il trofeo platino richiede di completare una serie di obiettivi implacabilmente impegnativi con fattori aggiuntivi che li rendono ancora più difficili. Fortunatamente, non devi farlo da solo, perché si può fare in cooperativa. Il problema è che Ninja Gaiden Sigma 2 Plus non supporta la cooperativa, quindi dovrai accontentarti di un'IA notoriamente pessima.

Ecco perché questo trofeo è stato considerato impossibile da sbloccare fin dal suo lancio nel 2013, e nessuno è riuscito a dimostrare di averlo meritato. O almeno così era fino all'altro giorno (grazie, Resetera). Durante il fine settimana, il maestro giapponese Tqvry è finalmente riuscito a sbloccare questa sfida con un'impresa che ha richiesto quasi dieci ore.

Potete vedere il suo impegno qui sotto, che può essere descritto solo come un'impresa incredibile all'interno di una delle configurazioni più frustranti che abbiamo mai visto.