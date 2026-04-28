Il tuo nuovo iPhone ha problemi a riaccendersi dopo che la batteria si scarica

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Dalle 9 alle 17 Mac ha qualcosa di insolito da riferire. Sembra che i nuovi iPhone abbiano un problema a riaccendersi dopo che la batteria si esaurisce. Questo sembra riguardare diversi modelli di iPhone, ovvero iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone Air.

Nessuna notizia su quanti siano colpiti, perché non tutti i telefoni lo sono, e non succede ogni volta che la batteria di un telefono si scarica. Ma se non riesci ad accendere il dispositivo, questo sembra essere il modo migliore per farlo al momento. "Metti il telefono su un caricabatterie MagSafe e lascialo lì per almeno quindici minuti circa."

Quindi sembra che quando un telefono arriva in questo stato, la ricarica cablata sia un modo inaffidabile per riattivarlo, quindi la ricarica wireless sembra essere il miglior primo tentativo.

Mentre aspettiamo una soluzione più permanente, almeno sembra esserci un modo per risolvere il problema, se o quando dovesse accadere.