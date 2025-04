Il Vaticano fa fare ad Antoni Gaudí un passo avanti verso la santità

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Più di un secolo dopo la sua morte, Antoni Gaudí, il visionario dietro la Sagrada Familia di Barcellona, ha fatto il suo primo passo formale verso la santità. In una dichiarazione rilasciata lunedì, Papa Francesco ha riconosciuto le sue "virtù eroiche", segnando l'inizio di un processo che molti devoti attendono da decenni.

Nota per la sua capacità di fondere la devozione con il design, le opere architettoniche di Gaudí, in particolare la basilica incompiuta, hanno suscitato non solo ammirazione, ma anche riflessione spirituale e persino conversione. Mentre la Sagrada Familia si avvicina alla data di completamento del 2026, la domanda rimane: vedi qualcosa di sacro nel modo in cui Gaudí ha modellato i suoi edifici?