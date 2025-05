Il Vaticano si prepara per il conclave: camino installato sul tetto della Cappella Sistina La Cappella Sistina ha ora un camino per i segnali di fumo papali in vista del conclave che inizierà il 7 maggio.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Ora sappiamo che gli operai vaticani hanno completato l'installazione del camino sul tetto della Cappella Sistina, segnando l'inizio dei preparativi per il prossimo conclave papale. Il camino servirà a bruciare le schede elettorali durante il processo elettorale, con il fumo nero che indica la mancata decisione e il fumo bianco che conferma l'elezione di un nuovo papa. Il conclave, che inizierà il 7 maggio, vedrà la partecipazione di 133 cardinali, la maggior parte nominati da papa Francesco. Fumo bianco dal camino in cima alla Cappella Sistina (Città del Vaticano). Indica che il Papa è stato eletto // Shutterstock