Il Venezuela batte gli USA nel World Baseball Classic, il primo grande trofeo di baseball in decenni

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Dopo aver battuto i favoriti Giappone nei quarti di finale e la sorprendente Italia in semifinale, il Venezuela ha sconfitto gli Stati Uniti nella finale del World Baseball Classic 2026, 3-2 a Miami, con Wilyer Abreu, Maikel García nominato MVP ed Eugenio Suárez che hanno segnato i punti che hanno annullato i due fuoricampo di Bryce Harper.

"Sono orgoglioso di questo gruppo, orgoglioso di questo staff tecnico e di questi giocatori e orgoglioso di rappresentare 30 milioni di venezuelani nel mio paese," ha detto García, riportato da Reuters. "La prossima volta che farai una classifica delle squadre di baseball, il Venezuela è il numero uno."

L'allenatore del Venezuela Omar López ha detto che il loro paese "festeggerà per circa una settimana" ed Eugenio Suárez ha detto che "non sono solo compagni di squadra, siamo famiglia, ecco perché giochiamo con passione, con amore, perché sentiamo la maglia. Sentiamo il nostro paese davanti a noi."

È la prima volta che il Venezuela vince il World Baseball Classic, la competizione che ha sostituito la Coppa del Mondo di Baseball, che si è disputata sei volte dal 2006. La miglior posizione del Venezuela fino ad ora è stata il terzo posto nel 2009; mentre gli Stati Uniti la vinsero nel 2017 e raggiunsero la finale del 2023. È anche il primo grande trofeo venezuelano nel baseball da quando vinsero la Serie Mondiale Amatoriale, ex Coppa del Mondo, nel 1953.