Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il Venezuela ha annunciato la chiusura delle sue ambasciate in Norvegia e Australia come parte di quella che il governo ha descritto come una "riassegnazione strategica delle risorse". La mossa arriva poco dopo che la leader dell'opposizione María Corina Machado ha ricevuto il Premio Nobel per la pace, scatenando nuovi attriti con i governi occidentali. Mentre la Norvegia ha espresso rammarico per la decisione e ha sottolineato il suo desiderio di mantenere aperta la comunicazione, Caracas ha detto che rafforzerà invece i legami con i partner africani, pianificando nuove ambasciate in Burkina Faso e Zimbabwe. L'annuncio sottolinea il crescente allineamento del Venezuela con le nazioni critiche nei confronti dell'influenza occidentale e segna un altro cambiamento nel suo panorama diplomatico. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Andare!