Il vertice mondiale in Spagna cerca un nuovo percorso per gli obiettivi di sviluppo

Le ultime notizie sulla Spagna . I leader mondiali si sono riuniti lunedì a Siviglia in un vertice che si tiene una volta ogni dieci anni per affrontare il crescente divario tra le ambizioni globali e i progressi reali nell'azione per il clima e nella riduzione della povertà.

"L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, la nostra promessa globale di trasformare il nostro mondo per un futuro migliore e più giusto, è in pericolo. Il documento di impegno di Siviglia è una promessa globale per fissare il modo in cui il mondo sostiene i paesi mentre salgono la scala dello sviluppo".

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sollecitato la riforma dei sistemi finanziari, sottolineando che il modello attuale fallisce i più vulnerabili. Il ritiro degli Stati Uniti dal cosiddetto Impegno di Siviglia ha segnato una battuta d'arresto significativa, evidenziando le tensioni nella cooperazione globale.