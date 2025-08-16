Il vertice tra Trump e Putin si conclude senza una svolta sull'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora possiamo dire che l'incontro a lungo atteso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska si è concluso senza un accordo concreto sull'Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che Kiev "deve fare un accordo", mentre Putin ha ribadito l'insistenza della Russia nell'affrontare quelle che ha definito le cause profonde del conflitto. "Abbiamo fatto dei progressi", ha detto Trump. "Non c'è accordo finché non c'è un accordo", ha aggiunto.

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che "siamo pronti a lavorare su questo. Spero che l'intesa che abbiamo raggiunto ci permetta di avvicinarci a questo obiettivo e di aprire la strada alla pace in Ucraina".

"Ci aspettiamo che Kiev e le capitali europee percepiscano tutto questo in modo costruttivo e non creino ostacoli. Che non tenteranno di interrompere il progresso emergente attraverso provocazioni o intrighi dietro le quinte".

Nonostante si parli di progressi, nessuna delle due parti ha presentato passi specifici verso un cessate il fuoco, lasciando dubbi sull'impatto del vertice. Per Putin, condividere un palco con Trump ha segnato una vittoria simbolica, mentre Trump ha segnalato che potrebbero seguire ulteriori colloqui che coinvolgono Zelensky.