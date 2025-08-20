Il Purr-suit of Happiness ti permette di essere un gatto delle consegne alla fine del mondo

Un asteroide gigante è in rotta di collisione con la Terra e il destino dell'umanità è segnato. È una situazione cupa e apocalittica, ma come gatto, la fine del mondo non ti riguarda esattamente. Questa è la premessa giocosa, ma stranamente affascinante, dietro The Purr-suit of Happiness, in cui i giocatori incarnano un gatto incaricato di consegnare pacchi e lettere ai cittadini di una piccola comunità. Durante la Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Sahin Cengiz di Red Stage Entertainment, che ci ha spiegato la filosofia di progettazione del gioco e come il team ha deciso di creare un'esperienza relativamente breve, ma emozionante.

"Sarai un gatto delle consegne, consegnerai pacchi tra le persone, ma allo stesso tempo è la fine del mondo e c'è un asteroide in arrivo. Tutti si preparano a questo, come 'come affrontiamo l'apocalisse che si avvicina?' Ma tu, come giocatore, sai, sei solo un gatto, non è proprio il tuo genere che ti interessa", ha detto Cengiz.

Ha continuato spiegando perché il team ha deciso di mantenere il gioco breve e concentrato:

"In termini di scala non è un gioco molto grande, puntavamo a fare un gioco di un paio d'ore perché al giorno d'oggi i giochi tendono ad essere troppo lunghi. Volevamo fare qualcosa di più piccolo, molto ricco di storia. Puoi correre in giro e trovare i pacchi e poi ascoltare le loro storie in ordini diversi a seconda del giocatore, ma ci vorranno dalle due alle tre ore per completarlo".

Guarda la nostra intervista completa con Cengiz qui sotto. The Purr-suit of Happiness potrebbe essere la prossima affascinante gemma indie nella tua lista dei desideri?