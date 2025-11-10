Il veterano dei fumetti Joe Kelly parla della scrittura Marvel's Deadpool VR: "È pazzesco"

HQ

I fan dei fumetti avranno fin troppo familiarità con il lavoro di Joe Kelly, poiché lo scrittore americano ha scritto ogni sorta di storie diverse nel corso degli anni, tra cui Spider-Man, Uncanny X-Men, Superman, Justice League e persino l'interruttore della quarta parete preferito da tutti, Deadpool.

Kelly ha scrittoDeadpool storie per anni, ma presto arriverà una sfida più unica che ruota attorno al personaggio, con Kelly coinvolta in grande stile. Stiamo parlando di Marvel's Deadpool VR, un'esperienza d'azione in realtà virtuale che mette i giocatori nei panni di Deadpool per un'avventura sanguinosa e violenta. Il gioco verrà lanciato la prossima settimana su dispositivi Meta Quest il 18 novembre e, stando così le cose, abbiamo chiesto a Kelly com'è stato lavorare al progetto.

"Ho appena finito di lavorare al gioco Deadpool VR e uscirà molto presto per Meta Quest. Neil Patrick Harris è Deadpool. È pazzesco. Ci sono un sacco di cose davvero divertenti in esso. Sono molto entusiasta di questo. È un gioco VR, quindi non è per tutti".

Kelly ha continuato a discutere le sfide e le differenze nello scrivere un gioco VR rispetto alle tradizionali esperienze di gioco non VR e persino ai fumetti.

"Sì, direi di sì. È sicuramente un gioco guidato. Dobbiamo accompagnarvi attraverso la storia. Non è come un mondo aperto. Un mondo aperto con Deadpool sarebbe piuttosto spettacolare. Ma è un gioco incredibile. Twisted Pixel sono gli sviluppatori. Sono incredibili. Grande regista. Un sacco di dialoghi. Molta rigiocabilità. Penso che sarà davvero divertente".

