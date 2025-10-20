Il veterano della Marvel Michael Waldron pensa che Glen Powell sarebbe "abbastanza bravo" come Nova

Ci sono state varie informazioni che suggeriscono che Nova farà presto il suo debutto Marvel Cinematic Universe, ma la domanda su questa introduzione è chi interpreterà il supereroe cosmico.

Dopo aver scritto le sceneggiature per Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Loki, aver contribuito a dare vita a The Fantastic Four: First Steps e Thor: Love and Thunder, ed essere stato incaricato di scrivere Avengers: Doomsday, ora Michael Waldron ha rivelato chi gli piacerebbe vedere nel cast di Nova.

Parlando al podcast Bingeworthy di The Playlist, a Waldron è stato chiesto chi dovrebbe suonare Nova a cui ha tirato fuori il nome della star principale di Chad Powers, Glen Powell. Dopo che la coppia ha lavorato insieme nella serie comica, Waldron ha esaltatoTop Gun: Maverick la star affermando quanto segue: "Glen Powell sarebbe] un bel Nova ".

Cosa ne pensi, Powell sarebbe la persona perfetta per dare vita a questo eroe cosmico nel MCU ? In caso contrario, facci sapere il tuo casting perfetto qui sotto.