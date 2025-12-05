Il veterano di Bethesda Todd Howard rivela gli estremi che definiscono Fallout per lui

HQ

L'universo Fallout è incredibilmente popolare e, oltre a una lunga serie di giochi di diversi sviluppatori, abbiamo anche la serie TV, che è diventata universalmente amata. Ma cosa attira le persone verso il deserto radioattivo del franchise?

Bethesda Recentemente ha permesso alla stampa di guardare i primi due episodi della seconda stagione, e c'erano anche ospiti presenti per una sessione di domande e risposte e informazioni. Uno di questi era Todd Howard, il veterano Bethesda responsabile della serie Elder Scrolls fin dai tempi da The Elder Scrolls III: Morrowind, Starfield e persino Fallout. Ha colto l'occasione per rivelare cosa definisce Fallout per lui (grazie Insider Gaming):

"Il trucco di Fallout sono quei due toni. Penso che per me, l'inizio di tutta la serie, il primo episodio, quell'inizio...

"Vedi l'orrore della devastazione nucleare, e arriva la bomba, e fa jump cut, ed Ella (Lucy) dice: 'I miei organi riproduttivi sono intatti e pienamente operativi!

"Mettere insieme queste due cose contemporaneamente, è questo che rende speciale Fallout."

Ci sono, ovviamente, molte ragioni per amare Fallout, ma questi contrasti sono indubbiamente una parte importante del suo fascino. Cosa trovi più affascinante di Fallout ?