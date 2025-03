Il veterano di Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura, pensa che la popolarità di Tifa dipenda da "tutte le sue altre attrattive"

HQ

C'è un po' di supposizione che la popolarità del personaggio di Final Fantasy VII Tifa derivi in parte dal suo aspetto, in particolare la versione moderna del personaggio in Final Fantasy VII: Remake e Final Fantasy VII: Rebirth. Questo ha portato il personaggio a trascendere le generazioni e il tempo, poiché dopo essere stata creata oltre 30 anni fa, ha recentemente vinto il premio per il Best Character al Famitsu Dengeki Game Awards, con questi premi votati dai fan.

Ma il designer di Tifa, Tetsuya Nomura, non pensa che la sua popolarità sia completamente dovuta al suo aspetto, come ha dichiarato durante lo show. Come tradotto da Genki_JPN su X, Nomura ha dichiarato:

"Grazie per aver votato per Tifa. Sono già passati circa 30 anni da quando ho disegnato la Tifa originale. Il suo sostegno così importante, anche ora, dopo 30 anni, è un grande onore come designer.

"Tuttavia, un personaggio non riguarda solo l'aspetto, anche la personalità è importante. Credo che le buone qualità di Tifa siano la combinazione del suo carattere, le espressioni, la voce, i movimenti, le abilità di combattimento e tutte le altre sue attrattive.

"L'intero team ha lavorato insieme per creare il suo fascino e siamo davvero grati per il riconoscimento che ha ricevuto".

Final Fantasy VII: Rebirth ha praticamente spazzato via il Famitsu Dengeki Game Awards, vincendo sette dei premi totali, incluso Best Game.