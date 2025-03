Il veterano di GTA crede che l'industria dei giochi debba diventare più intelligente

HQ

Oggi, il mercato dei videogiochi sembra più saturo che mai. Mentre siamo costantemente bombardati da nuovi titoli sia indie che AAA, così come tutto il resto, i vecchi preferiti si contendono ancora la nostra attenzione e tutti noi abbiamo un arretrato che stiamo aspettando di risolvere. Ciò significa che è più difficile che mai raccogliere davvero un pubblico, ma il veterano di Rockstar Leslie Benzies ha alcuni consigli per gli sviluppatori.

"Non ci sono più ore al giorno, non ci sono più esseri umani che giocano ai videogiochi, quindi c'è una base di utenti finita", ha detto alla rivista Edge (tramite GamesRadar). "Ci sono così tante partite, e penso che stiamo iniziando a sentirne gli effetti nell'ultimo anno o giù di lì, in chiusure e licenziamenti".

"Al giorno d'oggi, devi guardare le tue analisi. Devi vedere a cosa vuole giocare la gente... Penso che noi, come industria, dobbiamo diventare più intelligenti, per sapere: 'La gente vorrà davvero giocare a questo?' "

Benzies sta attualmente lavorando a MindsEye, un nuovo sparatutto di Build A Rocket Boy e IO Interactive. Potrebbe non avere ragione sul fatto che non ci siano più esseri umani che emergono per giocare ai videogiochi, ma sembra decisamente che non ci sia abbastanza spazio per tutti per diventare un milione di venditori al giorno d'oggi. Dovremo vedere se l'industria riuscirà ad adattarsi e capire a cosa vogliono giocare i giocatori.