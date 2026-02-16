Il veterano di Konami Shutaro Iida è venuto a mancare

HQ

Poco più di un anno fa, sono emersi notizie secondo cui il veterano del gaming Shutaro Iida soffriva di problemi di salute, e ora è stato annunciato che purtroppo è venuto a mancare. La notizia è arrivata tramite il suo account X, dove la sua famiglia ha spiegato che soffriva di cancro al pancreas, scrivendo:

"Shutaro, conosciuto come Curry Sage, che da tempo lottava contro la malattia, è morto il 10 febbraio a causa di un cancro al pancreas. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la gentilezza mostrata nei suoi confronti durante la sua vita e annunciare rispettosamente la sua scomparsa. Sebbene l'avventura di Shutaro in questo mondo sia giunta al termine, il suo lavoro continua a vivere. Speriamo sinceramente che continuerai a goderti i giochi che ha creato."

E pensiamo sicuramente che la gente farà proprio questo. Iida è stato una delle figure chiave dietro la cosiddetta era IGAvania, che ha visto l'uscita dei classici titoli di Castlevania e il successore spirituale Bloodstained: Ritual of the Night. È stato anche il programmatore principale di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, e ha iniziato la sua carriera in Konami durante l'era Sega Saturn con titoli come Sexy Parodius e Salamander: Deluxe Pack Plus.

Vorremmo ringraziarlo per tutto l'intrattenimento di prima classe, e avremo un'ultima occasione per goderci i nuovi lavori di Iida quando Bloodstained: The Scarlet Engagement uscirà entro la fine dell'anno. Ha dovuto interrompere il suo coinvolgimento nel 2025, ma è rimasto un contributore importante fino ad allora.