Il vicepresidente di Jackbox affronta la questione se vedremo altri Party Pack spin-off in futuro

Alla Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con Andy Kniaz, vicepresidente dello sviluppo commerciale e internazionale di Jackbox Games. Sebbene la serie di party game si sia dimostrata un successo mostruoso nel corso degli anni, a volte ci si chiede se lo sviluppatore si concentrerà su qualcosa di diverso in futuro.

L'anno scorso, abbiamo visto Jackbox tuffarsi in più contenuti NSFW con il Jackbox Naughty Pack. Quest'anno siamo tornati ai normali pacchetti party, ma non abbiamo resistito a chiedere a Kniaz se avremmo visto di nuovo qualcosa di simile al Naughty Pack in futuro.

"Cerchiamo sempre di innovare e troviamo sempre nuovi modi per creare nuovi giochi e per confezionarli in modo diverso", Ha detto Kniaz. "Penso che sia qualcosa che sperimenteremo nel tempo. Non direi mai mai, ma penso che in questo momento siamo molto concentrati su una sorta di franchise Party Pack e forse sul rilascio di singoli giochi e altre cose del genere, cercando di sperimentare un po'".

Quindi, forse non ci sono nuovi spin-off in questo momento, ma potremmo vederne spuntare un altro nel tempo. Sebbene la formula di Jackbox rimanga di successo e lo sia da oltre un decennio, è sempre interessante vedere dove andrà dopo.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Andy Kniaz qui sotto: