Il video cattura gli ultimi momenti del rifugiato ucraino che è stato accoltellato a morte su un treno negli Stati Uniti

È molto triste fuggire da una guerra solo per essere catturati in un'altra. Questo è quello che è successo questa settimana a una donna ucraina che era arrivata da poco negli Stati Uniti in cerca di un nuovo inizio. I filmati di sorveglianza la mostrano salire su un treno della Carolina del Nord, concentrata sul suo telefono, prima che un uomo dietro di lei la attaccasse improvvisamente con un coltello. I passeggeri si sono precipitati ad aiutare, ma è stata dichiarata morta sul posto. Le autorità hanno arrestato il sospetto, che ha una lunga storia di reati violenti, e lo hanno accusato di omicidio di primo grado. Ora, l'incidente è diventato virale e le persone hanno creato una campagna per sostenere la sua famiglia, a cui puoi unirti qui. Riposa in pace, Iryna Zarutska.