Il video cattura il momento in cui gli F-16 ucraini si lanciano per far esplodere i missili russi nel cielo in un massiccio attacco notturno

HQ

Un nuovo video pubblicato dall'aeronautica ucraina su un canale Telegram cattura il momento in cui i caccia F-16 sono entrati in azione per intercettare la maggior parte di un massiccio sbarramento di missili e droni russi durante la notte.

Le forze russe hanno lanciato un totale di 619 minacce aeree, tra cui 579 droni di tipo Shahed, 40 missili di vario tipo e proiettili balistici, mentre le difese ucraine hanno neutralizzato 552 droni, due missili balistici e 29 missili da crociera Kh-101.

L'attacco notturno ha segnato anche la prima missione di combattimento dei jet Mirage-2000 forniti dalla Francia, che hanno intercettato un missile da crociera Kh-101. "La parte del leone dei missili da crociera Kh-101 abbattuti oggi è stata distrutta dai Fighting Falcon ucraini", ha detto l'Air Force.