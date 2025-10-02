Il video cattura il momento in cui i soldati ucraini in fiamme saltano dall'Humvee in corsa dopo essere stati colpiti da un drone Un video mostra i membri del regime Kastuś Kalinoŭski che si tuffano da un Humvee in corsa dopo che il veicolo è stato colpito da un drone e ha preso fuoco.

HQ Un nuovo video pubblicato sui social media sembra mostrare i membri del reggimento Kastuś Kalinoŭski (un'unità di volontari bielorussi che combattono con le forze armate ucraine) che si tuffano da un Humvee in corsa dopo che il veicolo è stato colpito da un drone e ha preso fuoco. Il reggimento Kastus Kalinoŭski, formato nel marzo 2022 in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, combatte in prima linea a Kiev mentre sostiene la liberazione della Bielorussia dal suo regime filorusso. Il loro motto: "Liberazione della Bielorussia attraverso la liberazione dell'Ucraina". Nella clip, si vedono i soldati all'interno dell'Humvee di fabbricazione statunitense, con uno che manovra una mitragliatrice attraverso il tetto, prima che scoppi un'esplosione sotto il veicolo. Il filmato riprende le truppe che rotolano a terra e corrono verso la salvezza mentre il fumo e il fuoco consumano il veicolo. Il reggimento Kastus Kalinoŭski è diventato un simbolo della solidarietà bielorussa nei confronti dell'Ucraina, con i suoi membri che continuano a combattere a fianco delle forze ucraine contro la Russia. Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!