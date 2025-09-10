Il video cattura il momento in cui il guardiano dello zoo in Thailandia viene mangiato vivo dai leoni mentre i turisti guardano terrorizzati

HQ

Una serena mattinata al Safari World si è trasformata in un vero incubo quando un guardiano dello zoo è stato divorato vivo da un branco di leoni mentre i turisti inorriditi urlavano increduli. Il raccapricciante attacco si è svolto intorno alle 11 del mattino ora locale, lasciando gli spettatori traumatizzati e le autorità che si affannavano a contenere la carneficina.

Testimoni oculari riferiscono che l'uomo, sceso dalla sua jeep nel recinto aperto, è stato immediatamente assalito dai feroci predatori. Poi, è scoppiato il panico quando i turisti e il personale dello zoo hanno suonato freneticamente i clacson e gridato, tentando invano di scacciare i leoni.

Altri tre o quattro leoni si unirono alla frenesia, trascinando a terra il guardiano dello zoo e mordendolo senza pietà. L'attacco è durato circa 15 minuti strazianti prima che i funzionari dello zoo finalmente intervenissero, ma era troppo tardi e l'uomo è stato dichiarato morto in ospedale.

Il recinto carrabile è stato immediatamente chiuso, lasciando una scena desolata di carneficina e un agghiacciante promemoria della potenza cruda della natura, con il sangue ancora macchiato sul terreno dove si è verificata la tragedia.

Safari World, noto per le sue controverse attrazioni animali, non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. I gruppi per i diritti degli animali, tra cui PETA, hanno a lungo criticato il parco, citando il cattivo trattamento e lo sfruttamento degli animali.

Questo orribile incidente fa eco a una tragedia simile all'inizio di quest'anno, quando un guardiano dello zoo di Mariupol, in Ucraina, è stato sbranato a morte da una rara tigre bianca del Bengala, sottolineando gli estremi pericoli affrontati da coloro che lavorano a stretto contatto con gli animali più letali del mondo. Ora, le autorità continuano a indagare e il parco rimane sotto stretto controllo dopo l'incubo di oggi che si è svolto di fronte a dozzine di visitatori traumatizzati.