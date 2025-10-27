Il video cattura il momento in cui la diga nella regione russa di Belgorod viene colpita da un attacco ucraino

HQ

Durante il fine settimana, l'Ucraina ha colpito la diga del bacino idrico di Belgorod. Ora sono emersi nuovi filmati che mostrano i danni alla diga russa, vicino al confine con l'Ucraina, a seguito dell'attacco ucraino del fine settimana.

In un video pubblicato ieri, si può vedere l'acqua sgorgare attraverso una breccia nella diga, mentre diverse strutture sulla sua sommità sembrano pesantemente danneggiate. Le immagini satellitari mostrano anche inondazioni a valle, che gli esperti hanno già verificato (tramite la BBC).

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito sabato via Telegram che la diga era stata colpita da un drone ucraino. Ora, grazie alla BBC, siamo in grado di sapere che queste affermazioni e il video fornito sono reali.

L'attacco è stato successivamente confermato da Robert Brovdi, comandante delle forze ucraine per i sistemi senza pilota, che ha dichiarato su Telegram che l'attacco dei droni ha causato un calo del livello dell'acqua di circa un metro. Per maggiori dettagli, guarda il video qui sopra.