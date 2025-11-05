Il video cattura il momento in cui le forze speciali ucraine lanciano il raid Black Hawk nel tentativo di fermare l'avanzata russa a Pokrovsk

HQ

L'esercito ucraino ha rilasciato rari filmati di combattimento che mostrano le forze speciali che lanciano un raid da Black Hawk un elicottero nella città di Pokrovsk, dove si stanno svolgendo alcuni dei combattimenti più intensi della guerra.

Il video, pubblicato dall'agenzia di intelligence militare ucraina (HUR), offre uno sguardo su come Kiev stia cercando di difendere la città strategicamente vitale dalle forze russe. L'uso di truppe d'élite suggerisce un rinnovato sforzo ucraino per respingere la costante avanzata di Mosca.

Rari filmati di combattimento dell'unità Timur

L'HUR ha detto che la sua unità speciale Timur ha effettuato l'operazione a Pokrovsk, situata nella parte orientale di Donetsk. Nel filmato, si può vedere un elicotteroBlack Hawk che atterra in campi aperti prima che i soldati ucraini si precipitino verso la città. Il video mostra anche attacchi aerei e operazioni di droni a sostegno dell'assalto, anche se non è chiaro quando siano avvenuti i raid.

L'esercito ucraino ha un numero imprecisato di UH-60 Black Hawks , prodotti dalla società americana Sikorsky, una sussidiaria di Lockheed Martin, ed è raro vederli apparire nei video ufficiali del campo di battaglia.

L'HUR ha descritto la missione come "un successo", affermando che ulteriori truppe di Timur si sono unite alle forze che avevano sfondato un corridoio di terra. Ha aggiunto che "feroci battaglie" continuano nella zona.

Pokrovsk sotto l'implacabile assalto russo

La Russia ha cercato per più di un anno di catturare Pokrovsk, un hub logistico e di trasporto critico che potrebbe fungere da base per offensive più profonde a Donetsk. Le mappe dell'Institute for the Study of War indicano che le truppe russe ora controllano il territorio alla periferia della città.

Il comandante in capo dell'Ucraina Oleksandr Syrskyi ha descritto Pokrovsk come il "settore più difficile" della linea del fronte, affermando che Kiev deve affrontare migliaia di soldati russi che cercano di tagliare le rotte di rifornimento. Ha negato le affermazioni secondo cui la città è completamente circondata, insistendo sul fatto che le forze ucraine stanno "facendo di tutto" per mantenere la logistica in funzione.

Le forze speciali intensificano le operazioni

Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha dichiarato che la sua unità delle forze speciali Alpha ha, nell'ultimo mese, eliminato più di 1.500 soldati russi e distrutto dozzine di carri armati, veicoli corazzati e sistemi di difesa aerea vicino a Pokrovsk.

L'agenzia ha aggiunto che Alpha ha aumentato la sua presenza in città con l'intensificarsi dei combattimenti. "Svolgono compiti estremamente difficili nei punti più caldi ed eliminano le unità nemiche con attacchi precisi", ha detto l'SBU.

Pokrovsk è ora al centro di una delle battaglie urbane più letali della guerra, che riecheggia la distruzione vista a Bakhmut e Avdiivka, entrambe ridotte in rovina sotto il controllo russo.