Giovedì le forze ucraine hanno respinto con successo un assalto corazzato russo su larga scala vicino alla città orientale di Dobropillia, ha riferito la brigata Azov. L'attacco ha coinvolto più di 20 veicoli corazzati e ha avuto come obiettivo il villaggio di Shakhove, a est di Dobropillia.

La brigata Azov ha detto che nove veicoli corazzati russi sono stati distrutti durante lo scontro. Le riprese video pubblicate dalla brigata, che potete vedere qui sotto, mostrano i combattimenti vicino al villaggio di Malynivka, a circa 13 km a sud di Shakhove.

Lo Stato Maggiore ucraino non ha commentato immediatamente, ma ha confermato che stava conducendo operazioni di "stabilizzazione" nell'area. I funzionari ucraini hanno evidenziato i progressi in corso vicino a Dobropillia, descrivendo le truppe russe nella regione come sempre più vulnerabili.

Dobropillia è strategicamente vicino al centro logistico di Pokrovsk, un obiettivo chiave per le forze russe che avanzano verso ovest attraverso la regione di Donetsk. Zelensky ha sottolineato questi guadagni come prova della capacità di Kiev di contrastare il lento slancio in avanti della Russia.

Un blogger militare russo con il nome di "Voenny Osvedomitel" ha affermato che le forze russe hanno tentato di allargare le loro posizioni vicino a Dobropillia, ma ha detto che le immagini ucraine suggerivano che la colonna corazzata fosse stata rilevata e colpita.

L'esercito ucraino ha aggiunto di aver riconquistato 182 chilometri quadrati di territorio vicino a Dobropillia negli ultimi mesi, sottolineando i cambiamenti territoriali in corso nella regione.