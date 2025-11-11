Il video cattura il momento in cui le truppe russe irrompono a Pokrovsk "in stile Mad Max" su motociclette e tetti di auto e furgoni malconci

HQ

Questa settimana, una strada nebbiosa verso Pokrovsk si è trasformata in una scena quasi cinematografica. Un nuovo video mostra soldati russi in sella a motociclette e aggrappati ai tetti di veicoli rotti e senza portiere mentre entrano nella città ucraina assediata.

Il convoglio improvvisato (in parte motociclette, in parte furgoni distrutti, tutti in movimento tra le macerie) ha immediatamente attirato molti paragoni sui social media con Mad Max, il film del 1979 noto per le sue macchine caotiche e improvvisate e l'energia post-apocalittica.

Nel filmato, condiviso dai blogger di guerra russi, i veicoli avanzano strisciando attraverso una fitta nebbia con i soldati appollaiati in cima, altri appesi ai lati e un drone che riposa sul ciglio della strada. Il look è ciò che ha ispirato i commenti di "Mad Max".

Resoconti contrastanti mentre la battaglia per Pokrovsk si stringe

La Russia ha dichiarato martedì che le sue forze si sono spinte ulteriormente a Pokrovsk e Kupiansk, continuando uno sforzo durato mesi per stringere una tenaglia intorno alle posizioni ucraine nella regione orientale di Donetsk.

Mosca insiste sul fatto che la sicurezza di Pokrovsk, la nuova linea del fronte in Ucraina (spesso descritta dai media russi come "la porta d'accesso a Donetsk") creerebbe una piattaforma per avanzare verso Kramatorsk e Sloviansk.

L'Ucraina ha confermato che circa 300 soldati russi sono ora all'interno della città, aggiungendo che Mosca ha usato la recente fitta nebbia per spostare più truppe. Kiev nega le affermazioni russe secondo cui Pokrovsk è completamente circondata e afferma che le linee di rifornimento per la vicina Myrnohrad rimangono aperte.

Le mappe open-source di entrambe le parti mostrano le unità russe che si avvicinano da più direzioni, mentre le forze ucraine hanno contrattaccato intorno a Dobropillia. L'alto comandante dell'Ucraina afferma che la Russia sta concentrando circa 150.000 soldati per prendere Pokrovsk.

Mosca afferma di controllare oltre il 19% dell'Ucraina, una cifra più o meno in linea con la mappatura ucraina dei cambiamenti della linea del fronte. Tuttavia, nessuno dei rapporti sul campo di battaglia da entrambe le parti ha potuto essere verificato in modo indipendente. Per le riprese video, dai un'occhiata ai post qui sotto.