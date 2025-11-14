L'Ucraina lancia nuovi missili "Long Neptune " sulla Russia, con una gittata fino a 1.000 chilometri (quasi quattro volte quella dell'originale Neptune )

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l'uso da parte di Kiev dei suoi nuovi missili Long Neptune contro obiettivi all'interno della Russia. Il filmato pubblicato il 14 novembre mostra i missili da crociera R-360L in azione, segnando un passo importante nelle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina.

Secondo Zelensky, gli attacchi sono una giusta risposta all'aggressione in corso da parte della Russia. Loda il programma missilistico, osservando che i missili ucraini ora forniscono risultati sempre più precisi e significativi ogni mese, riflettendo la crescente sofisticazione della tecnologia di difesa della nazione.

Più grande, più forte, più lungo

L'R-360L ha una gittata fino a 1.000 chilometri (620 miglia), quasi quattro volte quella del missile Neptune originale. La testata è aumentata da 150 chilogrammi a 260 chilogrammi (570 libbre), consentendo una penetrazione più profonda e una maggiore potenza esplosiva contro bersagli fortificati.

Il design Long Neptune dell'Ucraina consente inoltre di regolare la capacità di carburante per trasportare un carico utile maggiore, se necessario, offrendo flessibilità per futuri aggiornamenti. Zelensky sottolinea la più ampia efficacia dei sistemi a lungo raggio prodotti internamente dall'Ucraina, tra cui il drone a razzo Palianytsia, che ha già confermato dieci colpi su posizioni militari russe.