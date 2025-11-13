L'Ucraina usa l'elicottero Mi-8 per sorvolare il drone Shahed-136 a tutta velocità e abbatterlo con la minigun

HQ

Secondo quanto riferito, l'equipaggio di un elicottero ucraino Mi-8 ha abbattuto un drone d'attacco russo Shahed-136 utilizzando una minigun montata durante una nuova ondata di attacchi ucraini su Mosca. Un video che circola sui social media mostra il drone di fabbricazione iraniana avvolto dalle fiamme dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco.

Kiev intensifica la guerra dei droni

Il drammatico filmato evidenzia la crescente dipendenza dell'Ucraina dalle difese aeree mobili e dalle tattiche ad ala rotante per contrastare i continui sbarramenti di droni della Russia. Lo Shahed-136 (noto anche come "Geran-2" in servizio russo) è stato una parte fondamentale della campagna di attacchi a lungo raggio di Mosca contro le infrastrutture ucraine.

Kiev ha intensificato gli attacchi transfrontalieri di droni e missili nelle ultime settimane, con i funzionari russi che hanno segnalato molteplici incursioni nello spazio aereo vicino a Mosca e Belgorod. Le forze ucraine affermano che i loro ultimi contrattacchi sono progettati per interrompere le operazioni di lancio dei droni e gli impianti di produzione della Russia.

Il video dell'intercettazione a mezz'aria è diventato virale, con gli analisti militari che hanno notato la rara precisione e il controllo necessari per distruggere un drone in rapido movimento utilizzando un cannone montato su un elicottero. Ora, dai un'occhiata al filmato nei post qui sotto.