Il video cattura il momento in cui un drone russo colpisce un incrocio trafficato nella città ucraina di Sumy
Un nuovo filmato mostra un drone che vola ed esplode in un attacco di Sumy solo poche ore fa.
I droni Shahed hanno fatto notizia dall'inizio della guerra in Ucraina. Ora, un nuovo filmato mostra un drone che vola ed esplode in un attacco di Sumy solo poche ore fa. L'esplosione, il suono che emette... Questo potrebbe essere tra i filmati più chiari registrati finora.
Grazie al video di uno spettatore, possiamo vedere il momento preciso in cui il drone colpisce un incrocio trafficato nella città ucraina di Sumy il 21 ottobre 2021. L'impatto provoca una drammatica esplosione, con detriti sparsi per la strada e veicoli coinvolti nell'esplosione.
Ora... la maggior parte dei media riporta il drone come uno Shahed, un drone kamikaze a lungo raggio di progettazione iraniana. Tuttavia, potrebbe anche essere un Geran russo, essenzialmente una copia dello Shahed. Tuttavia, a causa della distanza, non siamo stati in grado di verificare completamente di quale drone si tratti.
Le differenze principali risiedono nelle raffinatezze: i droni Shahed sono stati progettati per una maggiore precisione, mentre le varianti Geran riflettono l'adattamento della Russia, spesso prive della stessa precisione (anche se ora stanno migliorando). Certo, se lo sai, faccelo sapere nei commenti.