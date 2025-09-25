Il video cattura il momento in cui un drone sorvola l'aeroporto di Aalborg

HQ

Droni non identificati hanno costretto alla chiusura temporanea di diversi aeroporti nella Danimarca occidentale, tra cui i principali hub di Aalborg e Billund, dopo essere stati avvistati in bilico in zone riservate durante la notte, e ulteriori avvistamenti sono stati segnalati vicino a Esbjerg, Sonderborg e alla base aerea di Skrydstrup, sede di aerei da combattimento danesi. Ora, un video mostra un oggetto che vola a bassa quota vicino all'aeroporto danese di Aalborg, che è stato chiuso ai voli civili e militari mercoledì a causa dell'attività dei droni nel suo spazio aereo, un paio di giorni dopo che incidenti simili hanno chiuso l'aeroporto di Copenaghen. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!