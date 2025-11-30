Il West Ham United annuncia la morte di Billy Bonds, leggenda del club con 799 partite in 21 anni
Billy Bonds morì serenamente all'età di 79 anni, annunciò la sua famiglia.
Il West Ham United ha annunciato la scomparsa di Billy Bonds, una delle leggende del club calcistico dell'East London, all'età di 79 anni. La famiglia dell'ex giocatore e allenatore lo ha annunciato tramite una dichiarazione ufficiale sul sito web del club: "Siamo distrutti ad annunciare che oggi abbiamo perso il nostro amato papà. Era devoto alla sua famiglia ed era la persona più gentile, leale, altruista e amorevole".
La famiglia ha detto che Bonds è venuto a mancare serenamente domenica mattina. È uno dei giocatori con il servizio più longevo del club, con 799 presenze totali in 21 anni, tra il 1967 e il 1988. In quel periodo, giocando come difensore e centrocampista, Bonds vinse due FA Cup e un titolo di seconda divisione.
Si ritirò dal calcio all'età di 41 anni, ma tornò come allenatore tra il 1990 e il 1994, dove ottenne la promozione dalla Division Two nel 1991 e successivamente la prima promozione del club in Premier League nel 1993.
"Papà amava il West Ham United e i suoi meravigliosi tifosi con tutto il cuore e custodiva ogni momento del suo tempo al Club". Tra i numerosi riconoscimenti individuali, è stato nominato Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE) nel 1988 e ha ricevuto il primo premio alla carriera del West Ham United.