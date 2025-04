Il Wrexham di Ryan Reynolds potrebbe tornare in seconda divisione per la prima volta da decenni questo fine settimana

HQ

Il Wrexham A.F.C., la terza squadra di calcio gallese più antica del mondo, notoriamente acquistata dagli attori Rob McElhenney e Ryan Reynolds nel 2020, si sta avvicinando alla promozione in Championship, la seconda divisione del calcio inglese. Quando gli attori di Hollywood comprarono il club, era in quinta divisione. Ora, dopo promozioni consecutive, sono in terza divisione, EFL League One, e forse da domani potrebbero diventare ufficialmente una squadra di Championship, per la prima volta dal 1982.

Il Wrexham è secondo a League One, molto dietro il Birmingham City, in una competizione serrata con Wycome Wanderers e Charlton Athletic. Rimangono solo due partite per il Wrexham: se riuscirà a vincerle entrambe, si assicurerà la promozione in seconda divisione.

Tuttavia, ciò potrebbe accadere anche prima, domani, sabato 26 aprile. Innanzitutto, il Leyton Orient deve vincere o pareggiare contro il Wycombe Wanderers sabato alle 13:30 BST. Se lo fanno, il Wrexham dovrà essere sconfitto più tardi quel sabato (17:30 BST). Ciò li metterebbe con una leva sufficiente contro Wycombe, almeno 4 punti, per assicurarsi il secondo posto in League One.

Anche se il Wrexham finirà per non riuscire a finire secondo in campionato (le due squadre di vertice ottengono la promozione automatica) avrà ancora un'altra possibilità di accedere ai play-off, tra le squadre classificate al sesto posto e al terzo, che consiste in due semifinali e una finale il 25 maggio a Wembley.