Ilia Topuria riappare pubblicamente senza ferite dopo la sua schiacciante sconfitta alla Casa Bianca

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Il combattente di MMA spagnolo-georgiano Ilia Topuria subì una sconfitta schiacciante all'evento UFC alla Casa Bianca il 14 giugno, sconfitto da Justin Gaethje, lasciando l'arena insanguinata. Successivamente si scoprì che aveva subito due fratture orbitali, un naso rotto e numerosi lividi, e gli era stato concesso un periodo minimo di riposo di 60 giorni e una sospensione medica provvisoria di 180 giorni.

Da allora, Topuria ha indossato spessi occhiali da sole in ogni apparizione pubblica, comprese le foto in vacanza con Ferran Torres, per nascondere i danni fisici agli occhi. Ma la sua apparizione più recente, sull'Instagram di Luis Bless (il suo parrucchiere), Topuria appare per la prima volta senza occhiali da sole, e sembra completamente guarito, o almeno senza tracce delle ferite fisiche a occhi e volto.

La sconfitta di Topuria all'evento UFC per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti e il compleanno di Donald Trump fu la prima sconfitta nella carriera di 'el Matador', e perse il titolo dei pesi leggeri. Non sembra che Topuria la riprenderà presto, dato che Gaethje ha detto che non è interessato a dargli "il piacere della vendetta", e la maggior parte dei fan delle MMA si aspetta che il prossimo incontro di Topuria sarà contro uno dei suoi maggiori detrattori, Paddy Pimblett.

Forse Topuria otterrà l'autorizzazione medica prima del previsto?